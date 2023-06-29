Basketbol 7Days Avrupa Kupası'nda mücadele edecek takımlar açıklandı

7Days Avrupa Kupası'nın (EuroCup) 2023-2024 sezonunda mücadele edecek ekipler açıklandı.



Yapılan açıklamaya göre, yeni sezonda Türkiye'den Beşiktaş ile Türk Telekom bu kulvarda mücadele edecek.



Toplam 20 takımın yer alacağı kupada 10'arlı 2 grup oluşturulacak. Gruplarında ilk 2'ye giren takımların direkt çeyrek finale yükseleceği organizasyonda, diğer 4'er takım çeyrek final için tek maç üzerinden eleme oynayacak.



Organizasyonda çeyrek finaller tek maç üzerinden, yarı finaller ve final ise 3'er maç üzerinden gerçekleştirilecek.



Türkiye'den Beşiktaş ve Türk Telekom'un yer aldığı organizasyondaki diğer ekipler şöyle:



Aris (Yunanistan), Lietkabelis (Litvanya), Wolves (Litvanya), Veolia Towers (Almanya), Umana Reyer (İtalya), Universitatea Cluj (Romanya), Slask (Polonya), Ratiopharm Ulm (Almanya), Prometey (Ukrayna), Paris Basketbol (Fransa), JL Bourg (Fransa), London Lions (İngiltere), Joventut Badalona (İtalya), Hapoel Tel Aviv (İsrail), Gran Canaria (İspanya), Dolomiti Energia (İtalya), Cedevita Olimpija (Slovenya), Buducnost VOLI (Karadağ).





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