Trendyol 1. Lig'in 21. haftasında Gençlerbirliği, Ahlatcı Çorum FK'yı konuk etti.
Eryaman Stadyumu'nda oynanan mücadele golsüz sona erdi.
Çorum FK'da maçın 58. dakikada Ferhat Yazgan kırmızı kart gördü.
Bu sonuçla Gençlerbirliği 32, Çorum FK ise 35 puana yükseldi.
Gelecek hafta Gençlerbirliği, Eyüpspor'a konuk olacak. Çorum FK ise Ümraniyespor'u ağırlayacak.
Eryaman Stadyumu'nda oynanan mücadele golsüz sona erdi.
Çorum FK'da maçın 58. dakikada Ferhat Yazgan kırmızı kart gördü.
Bu sonuçla Gençlerbirliği 32, Çorum FK ise 35 puana yükseldi.
Gelecek hafta Gençlerbirliği, Eyüpspor'a konuk olacak. Çorum FK ise Ümraniyespor'u ağırlayacak.