Başkentte sessiz maç

Trendyol 1. Lig'in 21. haftasında Gençlerbirliği ile Ahlatcı Çorum FK 0-0 berabere kaldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Başkentte sessiz maç
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04 Şubat 2024 18:23
Trendyol 1. Lig'in 21. haftasında Gençlerbirliği, Ahlatcı Çorum FK'yı konuk etti.

Eryaman Stadyumu'nda oynanan mücadele golsüz sona erdi.

Çorum FK'da maçın 58. dakikada Ferhat Yazgan kırmızı kart gördü.

Bu sonuçla Gençlerbirliği 32, Çorum FK ise 35 puana yükseldi.

Gelecek hafta Gençlerbirliği, Eyüpspor'a konuk olacak. Çorum FK ise Ümraniyespor'u ağırlayacak.

 

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