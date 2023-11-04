Trendyol 1. Lig'in 11. haftasında Gençlerbirliği, Boluspor'u konuk etti.



Eryaman Stadyumu'nda oynanan maçta gol sesi çıkmadı ve mücadele 0-0 berabere bitti.



Bu sonuçla birlikte Gençlerbirliği 19, Boluspor ise 13 puana yükseldi.



Ligde bir sonraki hafta Gençlerbirliği, Adanaspor'a konuk olacak. Boluspor ise Sakaryaspor'u ağırlayacak.



