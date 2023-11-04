Trendyol 1. Lig'in 11. haftasında Gençlerbirliği, Boluspor'u konuk etti.
Eryaman Stadyumu'nda oynanan maçta gol sesi çıkmadı ve mücadele 0-0 berabere bitti.
Bu sonuçla birlikte Gençlerbirliği 19, Boluspor ise 13 puana yükseldi.
Ligde bir sonraki hafta Gençlerbirliği, Adanaspor'a konuk olacak. Boluspor ise Sakaryaspor'u ağırlayacak.
Eryaman Stadyumu'nda oynanan maçta gol sesi çıkmadı ve mücadele 0-0 berabere bitti.
Bu sonuçla birlikte Gençlerbirliği 19, Boluspor ise 13 puana yükseldi.
Ligde bir sonraki hafta Gençlerbirliği, Adanaspor'a konuk olacak. Boluspor ise Sakaryaspor'u ağırlayacak.