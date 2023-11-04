Başkentte sessiz akşam

Trendyol 1. Lig'in 11. haftasında Gençlerbirliği evinde Boluspor'u ağırladı. Mücadele golsüz eşitlikle sonuçlandı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Twitter
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Başkentte sessiz akşam
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04 Kasım 2023 17:59
Trendyol 1. Lig'in 11. haftasında Gençlerbirliği, Boluspor'u konuk etti.

Eryaman Stadyumu'nda oynanan maçta gol sesi çıkmadı ve mücadele 0-0 berabere bitti.

Bu sonuçla birlikte Gençlerbirliği 19, Boluspor ise 13 puana yükseldi.

Ligde bir sonraki hafta Gençlerbirliği, Adanaspor'a konuk olacak. Boluspor ise Sakaryaspor'u ağırlayacak.

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