Başkentte 'Her Okul Bir Şampiyon' protokolü imzalandı

Altındağ Belediyesi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünce başarılı sporcuların tespit edilebilmesi amacıyla "Her Okul Bir Şampiyon" protokolüne imza atıldı.



Belediyenin Sporcu Fabrikası Tesisi'nde düzenlenen törene, Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Yıldırım, Altındağ Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Burak Kocabeyoğlu, eski milli halterci Halil Mutlu, bazı milli sporcular ve öğrenciler katıldı.



Balcı, burada yaptığı konuşmada, imzalanan protokollün yeni milli sporcuların çıkmasına vesile olacağını söyledi.



Tesisin gençlerle dolacağına inancını dile getiren Balcı, "Okullarda yetenekli sporcularımızı yapacağımız taramalarla tespit edeceğiz. Bu protokolü imzalayarak yeni sporcuların keşfedilmesi ve bunların geleceğini hazırlayarak yeni şampiyonların, ay yıldızlı al bayrağımızı Avrupa'da, dünyada ve olimpiyatlarda dalgalandıracak yeni şampiyonların çıkacağına inanıyorum." diye konuştu.



İlçe Milli Eğitim Müdürü Yıldırım, protokolden gençlerin faydalanacağını, spor alanında daha iyi işlerin yapılacağını ifade etti.



Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Kocabeyoğlu ise eski milli sporcu olarak protokolün parçası olmaktan mutluluk duyduğunu belirterek, "Altındağ özelinde işbirliği yapılarak bize bu imkanları kazandıran başkanımıza teşekkür ediyorum." dedi.





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