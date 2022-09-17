Başkentte 'Avrupa Hareketlilik Haftası' etkinlikleri başladı

Başkentte "Avrupa Hareketlilik Haftası" kapsamında, bisiklet sürme ve harekete dayalı çeşitli yarışmaların yer aldığı etkinlikler düzenlendi.



Yaya ve bisikletli ulaşıma teşvik etmek ve bu alanda farkındalık yaratmak için her yıl 16-22 Eylül'de birçok ülkede "Avrupa Hareketlilik Haftası" kutlanıyor.



Hafta dolayısıyla Türkiye Belediyeler Birliğinin (TBB) koordinasyonunda, Dışişleri Bakanlığı ve Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonunun desteğiyle Türkiye'deki etkinlikler başladı.



Bu yılki teması "Şehrini Kucakla" olarak belirlenen hafta kapsamında, Ankara'da Altındağ Belediyesi ev sahipliğinde "Bisikletli Hareket ile Altındağ'ı Keşfet" etkinliği düzenlendi.



Ulus'taki İkinci Meclis binası önünde bir araya gelen ve aralarında Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Faruk Kaymakcı, TBB Genel Sekreteri Hayri Baraçlı ve Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı'nın bulunduğu çok sayıda bisikletsever, Başkent Millet Bahçesine kadar pedal bastı.



Millet Bahçesi'nde son bulan parkurun ardından protokol üyeleri, AB Türkiye Delegasyon Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut'un da katılımıyla alanda kurulan stantları ziyaret etti.



Kaymakcı, Meyer-Landrut, Baraçlı ve Balcı, yarışmacı olarak katıldıkları harekete dayalı etkinliklerde birinci olmak için çabaladı.



- "Bisikletsever olarak buradayım"



Programda konuşma yapmak üzere bisiklet kaskıyla kürsüye çıkan Faruk Kaymakcı, bugün burada bir "bisikletsever" olarak bulunduğunu belirterek, Avrupa Hareketlilik Haftasında bisikletin hareketliliğin sembolü olduğunu söyledi.



Kaymakcı, bu yıl Avrupa Hareketlilik Haftasının "Daha iyi bağlantılar" sloganıyla kutlandığını belirterek, "Şu anda Avrupa'da hareketlilik haftası bağlamında en fazla etkinlik düzenleyen ülke Türkiye. Yani Nikolaus, Avrupa'nın en hareketli ülkesi Türkiye. Bunu unutmamak lazım. Dolayısıyla biz bu enerjimizi olumlu bir gündeme çevirebilirsek, Türkiye-AB ilişkilerinde de her alanda emin iş birliğimizi artırıp, hepimizin yararına olacak projeleri birlikte gerçekleştirebileceğiz." dedi.



Hafta etkinliklerinin yarın Ankara'da, pazartesi Kayseri'de olacağını kaydeden Kaymakcı, Türkiye'nin farklı şehirlerinde Avrupa Hareketlilik Haftası'na katılımın gerçekten önemli ve yararlı olduğunu vurguladı.



Kaymakcı, Türkiye'nin AB Sürdürülebilir Kalkınma ve Yeşil Mutabakat çerçevesinde benimsemiş olduğu stratejiyi uygulamaya başladığını, bu yönde bir eylem planına sahip olduklarını belirterek, "Gerçekten bisikletle, yürüyüşle, belki kentsel ulaşımda emisyon azaltımını başarabilirsek, daha temiz, daha sürdürülebilir şehirlerde hep birlikte yaşayacağız." ifadesini kullandı.



AB Başkanı Kaymakcı, AB Başkanlığı olarak özellikle bisikleti ve bisiklet kullanımını teşvik etmek üzere önemli projelere de destek olduklarını hatırlattı.



- İklim değişikliğiyle mücadelede çözüm "karbondioksit emisyonlarını azaltmak"



AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut da herkesin iklim değişikliğinin etkilerinin farkında olduğunu belirterek, iklim değişikliğiyle mücadelede çözümün "karbondioksit emisyonlarını azaltmak" olduğunu dile getirdi.



Meyer-Landrut, yüzyılın ortalarında karbon-nötr bir ortama ulaşmak istediklerine dikkati çekerek, karbondioksit emisyonlarına katkıda bulunan en büyük faktörlerden olan ulaşım ve kentsel ulaşımın yeniden düşünülmesi gerektiğini kaydetti.



AB'de enerji kullanımı sonucu ortaya çıkan emisyonların yaklaşık yüzde 25'inin kentsel hareketlilik kaynaklı olduğunu belirterek, alışkanlıkların değiştirilmesi gerektiğini, daha fazla bisiklete binilmesi, yürüyüş yapılması ve toplu taşıma kullanılması gerektiğini kaydetti.



Öte yandan Avrupa Hareketlilik Haftası'na katılan belediye sayısının da kendisini çok etkilediğini kaydeden Meyer-Landrut, bunda TBB'nin katkısının olduğunu söyledi.



- "Bireysel araç kullanımını azaltmaya, bisiklet yollarını geliştirilmeye dikkat çekilecek"



TBB Genel Sekreteri Hayri Baraçlı, Avrupa Hareketlilik Haftası'nın kentlerde daha temiz, sürdürülebilir, sağlıklı yaşam şartlarını sağlamayı hedefleyen bir çalışma olduğunu söyledi.



Hafta boyunca yapılan etkinliklerle, bireysel araç kullanımını azaltarak, diğer araçların kullanmaya teşvik etmeye ve bisiklet yollarının geliştirilmesine dikkat çekileceğini belirten Baraçlı, böylece geleceğe daha temiz dünya bırakmanın mümkün olabileceğini ifade etti.



Baraçlı, Avrupa Hareketlilik Haftası etkinliklerine son 2 yılda en çok katılımın Türkiye'de gerçekleştiğine işaret ederek, bu başarıyı 2022'de de sürdürmeyi hedeflediklerini kaydetti.



Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, ev sahipliği yaptıkları etkinliğin anlamlı olduğunu belirterek, emeği geçen herkese teşekkür etti.



Konuşmaların ardından "Kahoot" isimli bilgi yarışması düzenlendi.



Telefonlarına indirdikleri uygulama üzerinden kendilerine yöneltilen soruları doğru yanıtlayarak en yüksek puanı alan 5 yarışmacıya bisiklet hediye edildi.





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