Başkent temsilcileri CEV Şampiyonlar Ligi'nde son grup maçlarına çıkacak

Ligde çeyrek finali garantileyen Ziraat Bankkart çarşamba günü Olympiakos'u konuk ederken, Halkbank ise Portekiz'de Benfica ile karşı karşıya gelecek.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Başkent temsilcileri CEV Şampiyonlar Ligi'nde son grup maçlarına çıkacak
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
16 Ocak 2024 15:22
Voleybol CEV Şampiyonlar Ligi'nde erkeklerde Ziraat Bankkart ve Halkbank, gruplarında son maçlarını çarşamba günü oynayacak.

Ligde A Grubu'nun 5. maçında Belçika temsilcisi Knack'ı yenerek tarihinde ilk kez organizasyonda çeyrek finale yükselen Ziraat Bankkart, 6. hafta maçında Yunanistan temsilcisi Olympiakos'u ağırlayacak.

Grupta yenilgisiz liderliğini sürdüren ve çeyrek finali garantileyen Ziraat Bankkart, Olympiakos ile Ankara TVF Ziraat Bankkart Salonu'nda karşı karşıya gelecek. Karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.

Halkbank tur için sahaya çıkacak

Başkentin CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi'ndeki diğer temsilcisi Halkbank ise C Grubu'nda çarşamba günü Portekiz deplasmanında Benfica ile karşılaşacak.

Mavi beyazlı ekibin Benfica LISBOA Spor Salonu'nda oynayacağı son grup karşılaşmasında ilk servis TSİ 22.00'de atılacak.

Gruptan çıkma şansı devam eden Halkbank, 3 galibiyet sonucunda hanesine yazdırdığı 8 puanla 3'üncü sırada yer alıyor.

Ligde henüz puanı bulunmayan Benfica'nın son sırada bulunduğu C Grubu'nda 2'nci Berlin'in 10, lider Gas Sales Daiko Piacenza'nın 12 puanı bulunuyor.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery