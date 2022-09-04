Başkent'te maç sonu olay çıktı

Beşiktaş'ın MKE Ankaragücü'nü 3-2 yendiği maçın ardından sahaya giren sarı lacivertli takımın taraftarları Beşiktaşlı futbolculara saldırdı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Başkent'te maç sonu olay çıktı
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04 Eylül 2022 23:50
Beşiktaş'ın MKE Ankaragücü'nü 3-2 yendiği maçın ardından olaylar çıktı.

MKE Ankaragücü'nde sahaya giren bir taraftar, Cenk Tosun'a saldırdı.

Bir Ankaragücü görevlisi ise Wout Weghorst ile tartışma yaşadı. Josef de Souza araya girdi.

Ayrıca, bir taraftar ise Beşiktaş yedek kulübesinin arkasından sahaya atlayarak oyunculara saldırmaya çalıştı.

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