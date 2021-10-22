Başkent takımları, Avrupa Kupası'nda haftayı kayıpsız geçti.

Başkent takımları, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda iki de iki yaptı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Başkent takımları, Avrupa Kupası'nda haftayı kayıpsız geçti.
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22 Ekim 2021 14:11
FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda Ankara takımları Nesibe Aydın ile OGM Ormanspor ikinci maçlarını da kazandı.

OGM Ormanspor, F Grubu ikinci hafta maçında konuk ettiği Macaristan ekibi Ludovika-FCSM Csata'yı 70-52 yendi.

OGM Ormanspor ilk hafta deplasmanda Rusya'nın Nika Syktyvkar takımını 76-74 mağlup etmişti.

Bir diğer başkent temsilcisi Nesibe Aydın ise D Grubu ikinci hafta maçında deplasmanda İsrail ekibi Neve David Ramla karşısında 79-64 kazandı.

Nesibe Aydın, ilk hafta sahasında karşılaştığı bir diğer Türk takımı Bellona Kayseri Basketbol'u 84-57 yenmişti.


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