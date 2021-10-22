FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda Ankara takımları Nesibe Aydın ile OGM Ormanspor ikinci maçlarını da kazandı.



OGM Ormanspor, F Grubu ikinci hafta maçında konuk ettiği Macaristan ekibi Ludovika-FCSM Csata'yı 70-52 yendi.



OGM Ormanspor ilk hafta deplasmanda Rusya'nın Nika Syktyvkar takımını 76-74 mağlup etmişti.



Bir diğer başkent temsilcisi Nesibe Aydın ise D Grubu ikinci hafta maçında deplasmanda İsrail ekibi Neve David Ramla karşısında 79-64 kazandı.



Nesibe Aydın, ilk hafta sahasında karşılaştığı bir diğer Türk takımı Bellona Kayseri Basketbol'u 84-57 yenmişti.





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