Başkent takımları 1. Lig'in 27. haftasını kayıpsız geçti

Spor Toto 1. Lig'de MKE Ankaragücü, Gençlerbirliği ve Ankara Keçiörengücü, rakiplerini yenerek 27. haftayı kayıpsız kapattı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Başkent takımları 1. Lig'in 27. haftasını kayıpsız geçti
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28 Şubat 2022 15:45
Spor Toto 1. Lig'de mücadele eden MKE Ankaragücü, Gençlerbirliği ve Ankara Keçiörengücü, rakiplerini yenerek 27. haftayı kayıpsız geçti.

Ligin şampiyonluk adaylarından MKE Ankaragücü, deplasmanda karşılaştığı Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 1-0 yendi. Puanını 55 çıkaran sarı-lacivertliler, en yakın takipçisi Bereket Sigorta Ümraniyespor ile arasındaki 3 puanlık farkı korudu. MKE Ankaragücü, üçüncü sıradaki Royal Hastanesi Bandırmaspor ile puan farkını 9'a çıkardı.

Bir diğer başkent temsilcisi Gençlerbirliği ise sahasında karşılaştığı ligin son sırasındaki Balıkesirspor'u 2-0 yenerek puanını 33 çıkardı ve 12. sıraya yerleşti.

Ankara Keçiörengücü ise sahasında Tuzlaspor ile karşılaştı. Rakibini 1-0 yenerek puanını 34 yapan Ankara Keçiörengücü, 11. sırada kendine yer buldu.

 

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