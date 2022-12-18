Başkent Rabat'ta Fas'a coşkulu karşılama

Tarihinde ilk kez yarı final oynayarak FIFA Dünya Kupası'nda 4. sıraya yerleşen Fas Milli Takımı, ülkede coşkuyla karşılandı.



Başkent Rabat'ta milli forma giyerek Fas bayrağını taşıyan binlerce vatandaş, 5. Muhammed Caddesi ve 2. Hasan Caddesi'nde Katar'dan dönen Fas Milli Takımı ekibine tezahüratlarla sevgi gösterisinde bulundu.



Rabat emniyet makamları Fas Milli Takımı'nın geçeceği güzergahların güvenliği için 8 bini aşkın polis görevlendirdi.



Ulusal Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada da toplu kutlamaların güvenliği için birtakım protokoller uygulandığı ifade edildi.



Yarı finalde Fransa karşısında iyi bir mücadele ortaya koymasına rağmen sahadan 2-0 mağlup ayrılan Fas Milli Takımı, üçüncülük maçında ise Hırvatistan'a 2-1 yenilerek Dünya Kupası'nı dördüncü olarak tamamlamıştı.



