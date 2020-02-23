Başkent derbisine Sio damgası

Süper Lig'de 23. haftada başkent derbisinde Gençlerbirliği ile Ankaragücü karşı karşıya geldi.

Haber; Sporx.com
Başkent derbisine Sio damgası
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23 Şubat 2020 17:56
Süper Lig'de 23. hafta karşılaşmasında Hamza Hamzaoğlu'nun takımı Gençlerbirliği ile Mustafa Reşit Akçay'ın çalıştırdığı Ankaragücü kozlarını paylaştı.

Eryaman Stadyumu'nda oynanan mücadelede Gençlerbirliği 1-0'lık skorla kazandı. Başkent derbisinde ev sahibine galibiyeti getiren golü 74. dakikada Giovanni Sio kaydetti.

Alınan bu sonucun ardından Gençlerbirliği puanını 27'ye yükseltti. Ankaragücü ise 20 puanda kalarak 4 hafta sonra sahadan mağlubiyetle ayrıldı

Ligin bir sonraki haftasında Gençlerbirliği deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak. Ankaragücü sahasında Sivasspor'u konuk edecek.

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