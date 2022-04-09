Spor Toto 1. Lig'in 31. haftasında Gençlerbirliği, Ankara Keçiörengücü'nü ağırladı. Eryaman Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Gençlerbirliği, 2-0 kazandı.



Kırmızı-siyahlılara galibiyeti getiren golleri 50. dakikada Barış Alıcı ve 78. dakikada Sandro Lima kaydetti.



Bu skorla birlikte 38 puana ulaşan Gençlerbirliği, ligde 11. sıraya yerleşti. 38 puanda kalan Keçiörengücü ise 10. sırada konumlandı.



Gelecek hafta Gençlerbirliği, deplasmanda Tuzlaspor ile karşılaşacak. Keçiörengücü ise Denizlispor'u konuk edecek.





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