Başkent Ankara Koşusu koşulacak

Ankara'nın başkent oluşunun 99'uncu yılı anısına bu yıl ilk kez düzenlenecek Başkent Ankara Koşusu, 16 Ekim Pazar günü Eymir Gölü'nde koşulacak.
Eymir Gölü Otopark Alanı'ndan saat 10.00'da başlayacak koşuda sporcular, 5 ve 10 kilometre yol koşusunda yarışacak.
Türkiye Atletizm Federasyonu kurallarına uygun yapılacak yarışma, kulüplü, ferdi ve yabancı uyruklu sporculara açık olacak.
Eymir Gölü Otopark Alanı'ndan saat 10.00'da başlayacak koşuda sporcular, 5 ve 10 kilometre yol koşusunda yarışacak.
Türkiye Atletizm Federasyonu kurallarına uygun yapılacak yarışma, kulüplü, ferdi ve yabancı uyruklu sporculara açık olacak.
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