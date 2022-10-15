Başkent Ankara Koşusu koşulacak

Bu yıl ilk kez düzenlenecek Başkent Ankara Koşusu, 16 Ekim Pazar günü Eymir Gölü'nde koşulacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Başkent Ankara Koşusu koşulacak
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15 Ekim 2022 17:42
Ankara'nın başkent oluşunun 99'uncu yılı anısına bu yıl ilk kez düzenlenecek Başkent Ankara Koşusu, 16 Ekim Pazar günü Eymir Gölü'nde koşulacak.

Eymir Gölü Otopark Alanı'ndan saat 10.00'da başlayacak koşuda sporcular, 5 ve 10 kilometre yol koşusunda yarışacak.

Türkiye Atletizm Federasyonu kurallarına uygun yapılacak yarışma, kulüplü, ferdi ve yabancı uyruklu sporculara açık olacak.

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