Başkent Ankara'da EuroBasket 2025 finali heyecanı

Başkent Ankara'da EuroBasket 2025 finali heyecanı

Başkentli vatandaşlar, A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın pazar günü EuroBasket 2025 finalinde Almanya'yı yenerek şampiyonluk kupasını kazanacağına inanıyor.

Milli takımın 2025 Avrupa Şampiyonası finalinde pazar günü saat 21.00'de Almanya ile oynayacağı karşılaşmayı sabırsızlıkla beklediklerini ifade eden Ankaralılar, final değerlendirmelerini AA muhabiriyle paylaştı.

Bahçelievler 7. Caddede esnaflık yapan Murat Tetik, Letonya'nın başkenti Riga'da oynanacak tarihi final maçını sabırsızlıkla beklediğini anlatarak "Almanları da yeneceğimize inanıyorum. Takımda en çok Alperen'i seviyorum, inşallah daha da başarılı olacak. Diğer oyuncularımız da hepsi, çok iyi oynuyorlar." diye konuştu.

Millerin bütün maçlarını seyrettiğini anlatan Mustafa Enginar da Almanya karşılaşmasında ay-yıldızlı takımın galip gelmesi için dua ettiğini dile getirdi.

Milli takımın önemli bir başarı kaydettiğini söyleyen Aşkın Kıstı, "Yarınki Almanya maçı için favori ülkeyiz. Alperen'in ve bütün takımın hırsı, azmi gözlerinden okunuyor. Hırs ve azim de takımı başarıya ulaştıracaktır." diye konuştu.

Mehmet Alp Ulusoy, "Ergün Ataman çok büyük hoca. Takımın da kimyası ayrı bir oturmuş gibi gözüküyor. Böyle oynarlarsa kazanamayacakları maç yok." dedi.

Öğrenci Azra Solmaz, "Çok onurlu ve gururluyum. Hem milli maçlarımız olsun hem sanatımız olsun ülkemizi bu konuda öne çıkarmak beni çok mutlu ediyor." ifadelerini kullandı.

Milli takım için çok büyük bir zafer olacağına inanan vatandaşlardan Ahmet Yasin de "Finali de alacağımızı düşünüyorum. Takım kaptanı Cedi Osman'ın ve Alperen'in performansı gayet güzel. Benim EuroBasket 2025 MVP adayım da Alperen Şengün." yorumunu yaptı.

S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Türkiye550045935910010
2Sırbistan5401434368669
3Letonya5302412384288
4Portekiz5203315368-537
5Estonya5104352397-456
6Çek Cumhur.5005338434-965
