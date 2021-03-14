'Başkanımızdan özür diliyorum'

Kayserispor Basın Sözcüsü Mustafa Tokgöz, Galatasaray maçı sonrasında başkan Berna Gözbaşı'nın sözlerinin tam tersi olarak olarak görülen açıklamaları nedeniyle özür diledi.



Tokgöz açıklamasında iddia edildiği gibi Galatasaray kongre üyeliğinin olmadığını ifade ederek maçta hakem hatası olmadığını düşündüğünü bir kez daha yineledi ve bu davranışının başta Abdurrahim Albayrak olmak üzere tüm kulüp yöneticilerine örnek olması gerektiğini ifade etti.



Tokgöz'ün açıklamaları şu şekilde:



"BAŞKANIMIZDAN ÖZÜR DİLERİM"



"1 yılı aşkın süredir çok büyük bir mücadele içerisindeyiz. Berna hanım değerli başkanımızdır, yanımda açıklamayı yaptıktan sonra hakemler konusunda benim aksi yönde bir açıklama yapmam başkanımızı zor duruma düşürmüş olabilirim. Eğer kulübümüz adına yanlış bir anlaşılmaya uğramışsan kendisinden özür dilerim"



"BERNA BAŞKANIMIZ 100 MİLYONDAN FAZLA PARA VERDİ"



"Kayserispor olarak geçen yıldan beri son Trabzonspor maçı da dahil çok büyük sorunlar yaşadık. Cüneyt Çakır hocamızla ilgili de haddimi aşmadan sert bir açıklama yapmıştım. Hakemler konusunda polemikten uzak durmaya çalıştık. Berna başkanımız hepimizden daha duygusal bakan bir insan. Bütün Kayseri bir araya gelse yapmadığı fedakarlığı Berna başkanımız yaptı. Berna başkanımızın yaptığı açıklama da çok normal. 100 milyon TL'nin üzerinde kulübü kurtarmak adına para verdi kendisi."



"TÜM YÖNETİCİLERE ÖRNEK OLSUN"



"Hakemlerin yaptığı küçücük bir hatayı biz de büyütebiliyoruz. Ankaragücü maçı sonrası Abdurrahim Albayrak'ın adalet istiyoruz açıklaması olmuştu. Benim bugünkü açıklamam da tüm yöneticilere örnek olur. Futbolu konuşarak futbolu ilerletmek lazım. 1'i yabancı olmak üzere 6 kişiden oluşan hakem kurulumuz var, onların raporunda hata olmadığı bize söylendi. Beşiktaş maçından sonra da aynı şekilde konuşmuştum, çünkü biz o maçta bir şey oynamamıştık. Bizim bir duruşumuz, bakış açımız var. Sahada top oynamaya çalışırız. 4-5 maç daha kazanıp ligde kalacağız inşallah ve önümüzdeki sezona harika bir takım çıkaracağız."







