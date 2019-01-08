Başkan tutuklandı, Pato ayrılıyor!

Çin Ligi ekiplerinden Tianjin Quanjian'da başkan Shu Yuhui'nin sahibi olduğu ilaç firması ile ilgili bir kızın hayatını kaybettiği davada hapse atılmasının ardından ayrılık haberleri çıkmaya başladı.Zaman zaman ismi Galatasaray ile de anılan Tianjin'in yıldız ismi Pato'nun bu gelişme üzerine takımdan ayrılma kararı aldığı ve kulüpteki ekonomik sorunlar nedeniyle de buna karşı çıkılmayacağı kaydedildi.Sözleşmesi yıl sonunda bitecek olan 29 yaşındaki oyuncu, Çin Ligi2nde son sezon 33 maçta 19 gol ve 5 asistlik bir performans sergiledi.