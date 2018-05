Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Tour Of Antalya Bisiklet Yarışması'nın son etabına katılarak, amatör bisikletçilerle pedal çevirdi.Antalya Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Başkan Türel ve eşi Ebru Türel, belediyenin desteği ile gerçekleşen Tour Of Antalya Bisiklet Yarışması'nın son etabına katıldı.Türel ve eşi, eski Lara yolu Erdal İnönü Parkı önünden başlayan Gran Fondo kısa ve uzun parkur yarışında start alarak Lara sahili boyunca bisiklet sürdü.Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Türel, kentte spor etkinliklerinin artması için çaba sarf ettiklerini belirterek, "Ben de bugünkü yarışmaya bir farkındalık olması için katıldım. Aynı zamanda Sağlıklı Kentler Birliği Başkanıyım. Bisiklet yollarının, bisiklet sporunun özellikle sağlıklı kentlerin gelişiminde çok önemli olduğunu ifade ediyoruz. Bir farkındalık olsun diye buna benzer etkinliklere her zaman katılıyorum. Haftada 4 gün spor yapan biriyim. Burayı da bir fırsat olarak değerlendirdim." ifadesini kullandı.