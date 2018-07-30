Başkan telefon etti: 'Fenerbahçe'ye gitme, bize gel'

FENERBAHÇE DE KİRALAMAK İSTİYOR

BEŞİKTAŞ'IN DA GÜNDEMİNE GELDİ

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'nin forvet adayları arasında ilk sıralarda yer alaniçin Portekiz'den sürpriz bir haber geldi.Leicester City'de oynayan Cezayirli yıldızın eski kulübü'de başkan'nın, telefon aracılığıyla tecrübeli oyuncuyla konuştuğu ve "" diyerek, geri dönmesi için şartları zorlayacaklarını söylediği belirtildi.Sporting'in, 2016 yazında 30 milyon euro bedelle gönderdiği Slimani'nin bonservisini karşılamak için bütçesinin olmadığı ve kiralama opsiyonu ile oyuncuyu kadroya katmak için girişimlerini sürdürdüğü bilgisi paylaşıldı.Ekonomik sorunlar yaşayan ve FFP nedeniyle düşük bedelli transferlere yönelen Fenerbahçe de, Islam Slimani için Leicester City'ye satın alma opsiyonunu da içeren bir kiralama teklifi sundu.Oyuncu ile görüşmelerini sürdüren sarı-lacivertliler, Vincent Janssen için Tottenham ile de temaslarda bulunuyor.Geçen sezon Alvaro Negredo transferi öncesinde Beşiktaş ile de ismi anılan yıldız golcü, Premier Lig'de sezonu 16 maçta attığı 1 golle tamamlayarak hayal kırıklığı yarattı.Kariyeri boyunca 243 maçta görev alan Islam Slimani, 99 gol ve 28 asistlik bir performans sergiledi.