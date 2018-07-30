  •  
    Bir FLAŞ transfer de Ankaragücü'nden geldi!
  •  
    Barça'dan Süper Lig'e bir TRANSFER daha!..
  •  
    Galatasaray'da stoper için 11 aday belirlendi
  •  
    İşte Avrupa'da BİTMESİ beklenen 30 transfer!..
  •  
    Cocu, bir ismin biletini kesti! Diğeri de yolda!

Başkan telefon etti: "Fenerbahçe'ye gitme, bize gel"

Sporting Başkanı Sousa Cintra, Fenerbahçe'nin de kiralama teklifi sunduğu eski oyuncuları Islam Slimani'yi arayarak geri dönmesini istedi.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Başkan telefon etti: 'Fenerbahçe'ye gitme, bize gel'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
30 Temmuz 2018 17:14
Fenerbahçe'nin forvet adayları arasında ilk sıralarda yer alan Islam Slimani için Portekiz'den sürpriz bir haber geldi.

Leicester City'de oynayan Cezayirli yıldızın eski kulübü Sporting'de başkan Sousa Cintra'nın, telefon aracılığıyla tecrübeli oyuncuyla konuştuğu ve "Fenerbahçe'ye gitme, bize gel" diyerek, geri dönmesi için şartları zorlayacaklarını söylediği belirtildi.

Sporting'in, 2016 yazında 30 milyon euro bedelle gönderdiği Slimani'nin bonservisini karşılamak için bütçesinin olmadığı ve kiralama opsiyonu ile oyuncuyu kadroya katmak için girişimlerini sürdürdüğü bilgisi paylaşıldı.



FENERBAHÇE DE KİRALAMAK İSTİYOR

Ekonomik sorunlar yaşayan ve FFP nedeniyle düşük bedelli transferlere yönelen Fenerbahçe de, Islam Slimani için Leicester City'ye satın alma opsiyonunu da içeren bir kiralama teklifi sundu.

Oyuncu ile görüşmelerini sürdüren sarı-lacivertliler, Vincent Janssen için Tottenham ile de temaslarda bulunuyor.

BEŞİKTAŞ'IN DA GÜNDEMİNE GELDİ

Geçen sezon Alvaro Negredo transferi öncesinde Beşiktaş ile de ismi anılan yıldız golcü, Premier Lig'de sezonu 16 maçta attığı 1 golle tamamlayarak hayal kırıklığı yarattı.

Kariyeri boyunca 243 maçta görev alan Islam Slimani, 99 gol ve 28 asistlik bir performans sergiledi.



Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için