Başkan Sezer Huysuz'dan milli judoculara ziyaret

Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz, Polonya'nın başkenti Varşova'da 26-27 Şubat'ta düzenlenecek Avrupa Açık müsabakalarının hazırlıklarını İstanbul'da sürdüren milli takım ile bir araya geldi.



Federasyondan yapılan açıklamaya göre, milli takım kampını ziyaret eden Huysuz, çalışmalar hakkında milli takım antrenörlerinden bilgi aldı.



Huysuz, milli sporcularına seslenerek, "Yeni yılla birlikte katıldığımız müsabakalarda iyi sonuçlar elde etmeye başlayan sizlerin bu performanslarınızı giderek yükselteceğinize inanıyoruz." ifadelerini kullandı.



2024 Paris Olimpiyatları'nı dikkate alarak yapılan planlama ve çalışmalar doğrultusunda judoculara en iyi imkanları sunmaya devam edeceklerini aktaran Sezer Huysuz, "Başarının ve başarılı olmanın yolu çok iyi hazırlıklar yapmak ve bunun karşılığı olan ödülü madalya ve kürsülerle taçlandırmaktır." şeklinde görüş belirtti.





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