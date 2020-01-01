Başkan Rose, Kevin Knox'a karşı umudunu kaybetmiş olabilir!

New York Knicks başkanı Leon Rose'un, takımın genç oyuncusu Kevin Knox'ın "çok iyi olduğuna inanmadığı" ve KOVID-19 salgını nedeniyle lig kapatılmadan önce, sezonun son 16 maçında oynadığını görmek istediği açıklandı.



Knicks, Orlando'da sezonun devamına katılmayacak olan sekiz takımdan biri. Bu nedenle Rose, önümüzdeki sezona kadar Knox'ı düzgün bir şekilde değerlendiremeyecek. Bu, Knox'ın Rose üzerinde iyi bir izlenim bırakması için büyük bir fırsattı ve şimdi bunu yapamaması, takımda kalma şansına zarar verebilir.



Birçok Knicks taraftarı, sahada zaman zaman pasif gözüken Knox'a olan sabrını kaybetmeye başlamıştı. Çaylak yılında Knox, çaylaklar arasında en yüksek top kullanım oranlarından birine sahip olmasına rağmen, en kötü gerçek şut yüzdelerinden biri ile, tüm ligdeki en az verimli oyunculardan biri olmuştu. Yine de, verimlilik sorunlarına rağmen, Knox maç başına ortalama 13 sayı ve 4.5 ribaund ile oynamış ve bazen umut verici gözükmüştü. Bu nedenle, ikinci yılda bir adım daha gelişebileceğine dair de bir umut bulunuyordu.



SONRAKİ SEZONUNDA DÜŞÜŞ YAŞADI



Knox bu sezon daha da kötüleştiği için, durum beklenen şekilde ilerlememişti. Hem hücum hem de savunmada çok sıkıntı çekmiş olan Knox, maç başına 30 dakika oynayan bir çaylaktan, 18 dakika ortalamaya düşen ve benchten gelen bir oyuncuya dönüşmüştü. Maç başına 6.4 sayı, 2.8 ribaund ve 0.9 asist gibi başarısız istatistiklerle oynayan Knox, önceki yıl daha fazla gösterdiği özgüven ve agresiflikten yoksun gözüküyordu.



Ne eski koç David Fizdale ne de şimdiki geçici koç Mike Miller, Knox'ın potansiyelini ortaya çıkaramadı, bu yüzden Rose ve Knicks, Knox'ın hala takımda olduğu düşünülürse, bir sonraki koçla daha iyi bir şans elde edeceğini umuyor.



Rose'un, Knox'ın bu sezonun son 16 maçındaki oyununu değerlendirme şansı bulamaması, gelecek yıl yeni bir koçluk personeli altında kalma şansı vermek yerine, ondan bu sezondan geçmeyi seçtiği anlamına geliyor olabilir.



