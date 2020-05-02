Personele ödeme

Galatasaray'da midesindeki rahatsızlık nedeniyle hastaneye kaldırılan ve 3 gün gözetim altında tutulacak başkan Mustafa Cengiz hasta yatağında bile durmuyor.Moralinin yerinde olduğu belirtilen Cengiz'in bu süreçte kulüp çalışmalarını da hastanedeki odasından gerçekleştirdiği bildirildi. Cengiz'e hafta başında bazı tetkikler uygulanacak.Galatasaray'da personel maaşları bu ay da sorunsuz yattı. Koronavirüs nedeniyle gelirlerinden olan kulübün, mali problemlere karşın çalışanların maaşlarını önceki gün hesaplarına eksiksiz olarak yatırdığı belirtildi.Sarı-kırmızılılarda personele yaklaşık 6 milyon lira ödeme yapıldığı dile getirildi. Yönetimin özellikle hassas salgın sürecinde çalışanlarını mağdur etmek istemediği ifade edildi.