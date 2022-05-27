Başkan Gözgeç, kadın milli boksörlerle gurur duyuyor

Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç, dünya şampiyonu olan Kadın Milli Boks Takımı'nın Türk kadınının sesi olduğunu söyledi.



AA Spor Sohbetleri'ne konuk olan Eyüp Gözgeç, 2022 Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'ndaki başarıyı değerlendirdi, 2024 Paris Olimpiyatları'ndaki hedeflerini anlattı.



Kadın milli boksörlerin, İstanbul'da düzenlenen Dünya Şampiyonası'nda zirveye 5 altın, 2 bronz madalyayla zirveye çıktığını hatırlatan Gözgeç, "Gençlik Haftası'nda çok bereketli bir ay oldu. Boksla başladı başarı. Diğerleriyle devam etti. Kadın boksörlerimiz işlerini disiplinli yapıyorlar. Türk kadınının dünyada sesi oldular. Olimpik sporlarda böyle bir şampiyonayı buraya getirmek de kolay değildi. Türkiye için bu bile başlı başına bir başarıydı. Bütün spor dalları için söylüyorum Türkiye güvenli bir ülke ve en iyisini yapıyor." dedi.



Organizasyonun Türkiye'de olmasının avantajını da değerlendirdiklerini vurgulayan Gözgeç, "Ev sahibi avantajımız oldu ama başka bir ülkede olsa bile biz bu başarıyı yakalardık. İstanbul'da evimizde olmanın öz güveni sporcularımız da vardı. Kadın boksunda dünyanın bir numarası olduğumuzu biliyorduk ama bunu bir kez daha tescilledik. Bizim projemiz 3-5 yıllık değildi. Bu kızlarla üst miniklerden beri birlikteyiz. Takımımız 23 yaş ortalamasında. Çok genciz. Sennur Demir de müthiş bir başarıyla boks hayatına nokta koydu. Bu kızlarla hem 2024 hem de 2028 olimpiyatlarında yer alacağımıza inanıyorum." ifadelerini kullandı.



- "Artık bu başarının altına inmek olmaz"



Eyüp Gözgeç, kadın milli boksörlerin aldıkları başarılarla çıtayı oldukça yükselttiğini savundu.



En büyük destekçilerinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olduğunu söyleyen Gözgeç, sözlerine şöyle devam etti:



"Cumhurbaşkanımız spor çok seviyor, sporun içinde. Bakanımız da samimi davranışlarıyla adeta bir seyirci gibi sporcularımıza sarılması önemli kriterler. Federasyonumuzun değerli çalışanları var, sporcuların aileleri var. Çocuklar bayram tatili dinlemeden hep çalıştı. En büyük katkıyı da sunan tabii ki antrenörlere. Takımım adına hepsine teşekkür ediyorum. Bu saydığım faktörler bir araya geldiğinde başarı kaçınılmaz oluyor. Yakalanan başarı çıtayı yükseltti. Artık bu başarının altına inmek olmaz. Yine çok çalışacağız. Kısa zaman sonra Akdeniz Oyunları var. Türk spor olarak orada birinci olmalıyız. Bir spor adamı olarak birinci olacağımızı düşünüyorum."



- "2024 yolunda hiçbir şey esirgenmemeli"



Asıl büyük hedefin 2024 Paris Olimpiyat Oyunları olduğuna işaret eden Gözgeç, burada başarı için maddi kaynakların önemine vurgu yaparak, şunları söyledi:



"Paris'te altın madalya sayımız bu sefer bir olmayacak Tokyo'ya göre madalya sayımızı artıracağız. Erkeklerimiz de bir çıkış yakalayacak. Kadınlarımızın başarısından erkekler de örnek alacaktır. 2024 yılını saymamak lazım bizim önümüzde sadece 16 ayımız var. Bu 16 ay içinde Türkiye'deki bütün olimpik branşlar gece gündüz çalışmalı. Tabii bu işin biraz da maddi boyutu var. Bakanlığımız her yıl bize bütçe verir ama açıkçası bu bahsettim 16 ay için yeterli bir bütçe değil. 2024 Paris yolunda hiçbir şey esirgenmemeli. Örneğin Tokyo da boks iki madalya aldı. Bu madalyaların maliyetini bir çıkarsınlar. Federasyonları verilen parayla harcanan paranın oranına bir bakılsın, bir altın madalya neye mal oluyor görülür. Bu yüzden bizleri desteklemeleri lazım. Böyle olursa Türkiye 2024 Paris'te, bu mayıs ayında alınan başarıları tekrarlar."



Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun kendilerine destek verdiğini anlatan Gözgeç, "Sayın Bakanımız bizi hiç bekletmedi, bundan sonra da böyle olması lazım. Federasyonların kafasında para yetiştirme derdi olmamalı. Bu çocukların isteklerini yerine getirmeliyiz. Bunlar genç sporcular. Bugün bu başarıları seviniyoruz ama geçmişte çok üzüldüğümüz günlerde oldu. Olimpiyatlardan dünya şampiyonalarından boş dönüyorduk bugünleri görüyorduk. 2016 Rio'da hakemler hakkımızı yemişti. Biz usanmadan yılmadan azimle çalıştık. Artık dünyanın neresinde olursa olsun bizim takımımız bu başarıyı gösterir ve yine dünya şampiyon olur." diye konuştu.



Son olarak kadına karşı yapılan şiddete de tepki gösteren Gözgeç, "Kadına karşı şiddet maalesef arttı. Çok net, Türkiye'de bütün salonlarımız kadınlarımıza açıktır ve ücretsizdir. Yaş ayrımı olmaksızın bekliyoruz. En azından kendilerini korumayı öğrenmek için salonlarımızda ders alsınlar." şeklinde sözlerini tamamladı.





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