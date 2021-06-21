Başkan Gözbaşı: 'Doğan için Lyon ile görüşüyoruz!'

Kayserispor'un genç file bekçisi Doğan Alemdar için Lyon'la anlaşma sağladığı haberleri üzerine başkan Berna Gözbaşı, açıklama yaptı.



Kayseri'den TV1 Spor Müdürü Faruk Aydemir'e konuşan Gözbaşı, "Şu an kesinleşen bir takım yok" dedi.



Doğan Alemdar konusunda net konuşan Başkan Gözbaşı, görüşmelerin devam ettiğini, Lyon ile ilgili net bir kararın çıkmadığını belirterek, "Görüşmeler yapılıyor ama net bir takım yok. Lyon ile ilgili şunu söyleyebilirim rakamları müzakere ediyoruz." diye konuştu.



