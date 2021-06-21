Başkan Gözbaşı: "Doğan için Lyon ile görüşüyoruz!"

Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, Kayseri TV1 Spor Müdürü Faruk Aydemir'e konuştu: "Doğan için Lyon ile rakamları müzakere ediyoruz"

, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Başkan Gözbaşı: 'Doğan için Lyon ile görüşüyoruz!'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
21 Haziran 2021 13:12
Kayserispor'un genç file bekçisi Doğan Alemdar için Lyon'la anlaşma sağladığı haberleri üzerine başkan Berna Gözbaşı, açıklama yaptı.

Kayseri'den TV1 Spor Müdürü Faruk Aydemir'e konuşan Gözbaşı, "Şu an kesinleşen bir takım yok" dedi.

Doğan Alemdar konusunda net konuşan Başkan Gözbaşı, görüşmelerin devam ettiğini, Lyon ile ilgili net bir kararın çıkmadığını belirterek, "Görüşmeler yapılıyor ama net bir takım yok. Lyon ile ilgili şunu söyleyebilirim rakamları müzakere ediyoruz." diye konuştu.


EURO 2020 Navigasyon
SON HABERLER
Tümü
EN ÇOK OKUNANLAR
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.