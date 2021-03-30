Başkan Erdoğan tribünde izleyecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak Letonya karşılaşmasını takip edecek

Haber; Sabah
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Başkan Erdoğan tribünde izleyecek
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30 Mart 2021 08:50
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak Letonya karşılaşmasını, planlarında bir değişiklik olmaması halinde tribünde izleyecek.

Hollanda ve Norveç maçlarının ardından Milli Takım'ın golcüsü Burak Yılmaz, telefonla görüştüğü Başkan Erdoğan'ı "Sizleri de aramızda görmek istiyoruz. Sizin, bizimle olmanız çok büyük güç verir" sözleriyle davet etmişti.

Başkan Erdoğan da, "Nasip olursa gelmeye çalışırız inşallah" şeklinde yanıt vermişti. 

 


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