Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin danışmanlık görevini yürüten ve aynı zamanda Posta Gazetesi'nde yazarlık yapan Faik Gürses, 0-0 biten Fenerbahçe derbisiyle ilgili bir yazı kaleme aldı. Gürses'in yazısının tamamını gazeteyi satın alarak okuyabilirsiniz. İşte Gürses'in yazısından dikkati çeken bölüm...



CAMBAZLIK YAPSAM ALKIŞLANDIRDIM



Futbolcu olarak bu derbiye çıksam, sanıyorum bu muhteşem koronun önünde cambazlık bile yapsam alkışlanırdım. Böyle başladı derbi. Beklenen 11'i çıkardı Valerien Ismael. Beşiktaş ilk 9 dakika baskı yedikten sonra neler yapacağını özetini gösterdi.



BAYARSLAN ELEŞTİRİSİ



Gelelim hakem Volkan Bayarslan'a. Szalai, Muleka'yı taca attı cepten bir şey çıkarmadı. Joao Pedro, Talha'yı kornere çıkardı bir mazeret de ona buldu. Son bölümde Valerien Ismael, Gedson, Tayfur ve Ghezzal'ı daha sonra da Cenk Tosun'u oyuna alınca daha etkili oldular.



'ISMAEL O KALIPTAN ÇIKMALI'



Valerien Ismaael, bu oyunun şablonunu deneyip, "Orada bir kale var uzakta" kalıbından çıkmalı. Zira Beşiktaş kadrosu karşı kaleyi rakibine zehir edecek güce sahip. Çünkü derbide net fırsatları Beşiktaş kaçırdı.





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