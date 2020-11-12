Başkan Çebi: 'Sergen Yalçın ayrılmayacak'

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, BeINSports'ta Ömer Güvenç'in sorularını yanıtladı ve Sergen Yalçın ile yola devam edeceklerini açıkladı.



Sergen Yalçın'ın görevi bırakacağı iddialarını yalanlayan Çebi, "Sergen Yalçın'ın bırakacağına dair haberi sizden duydum. Doğru değil bunlar. İkimizin de amacı Beşiktaş'a hizmet etmek. İkimizi de yanyana getiren Beşiktaş'ın başarısı" dedi.



Sergen Yalçın ve Beşiktaş yönetiminin amacının Beşiktaş'ın başarısı olduğunu dile getiren Çebi, "İkimizin tek bir amacı varsa ayrılık olmaz. Hocamla yoluma devam ediyorum. Zorlu, sıkıntılı günler geçiriyoruz. Ne biz, ne de hoca Beşiktaş'ı yalnız bırakmayız. Bu söylenenler yalan. Kasıtlı olarak Beşiktaş'a zarar vermek için çıkarılıyor" şeklinde konuştu.



Sergen Yalçın hakkında çıkarılan haberlerin "kasıtlı" olduğunun altını çizen Çebi, "Beşiktaş'a zarar verme amaçlıdır böyle şeyler. İtibar etmeyin. Hocamızla yola devam ediyoruz. İnişler çıkışlar olacaktır. Beşiktaş'a zarar verme amaçlıdır böyle şeyler. İtibar etmeyin. Hocamızla yola devam ediyoruz. İnişler çıkışlar olacaktır" dedi.



