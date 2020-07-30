Başkan Ağaoğlu'ndan tartışılan gol sevinci

Trabzonspor, Alanyaspor'u 2-0 mağlup ederek Türkiye Kupası'nı müzesine götürürken, 90+9. dakikada Sörloth'un attığı gol sonrasında ekrana yansıyan görüntü tartışma yarattı.
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun gol sonrasında yaptığı hareket rakip takım taraftarlarının tepkisini çekti.
Trabzonspor Başkan Yardımcısı Ertuğrul Doğan da kupayı kazandıktan sonra Ağaoğlu'nun bu hareketini paylaştı.
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun gol sonrasında yaptığı hareket rakip takım taraftarlarının tepkisini çekti.
Trabzonspor Başkan Yardımcısı Ertuğrul Doğan da kupayı kazandıktan sonra Ağaoğlu'nun bu hareketini paylaştı.