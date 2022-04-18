Başkan Ağaoğlu'ndan Abdullah Avcı'ya: "Bugünlere birlikte geldik"

Trabzonspor'da alınan üst üste puan kayıpları sonrası başkan Ahmet Ağaoğlu, teknik direktör Abdullah Avcı'ya moral verdi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Başkan Ağaoğlu'ndan Abdullah Avcı'ya: 'Bugünlere birlikte geldik'
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18 Nisan 2022 09:27
Alınan üst üste puan kayıpları sonrası takım tereddüte düşmüştü. Başkan Ahmet Ağaoğlu'nda Abdullah Avcı'ya destek geldi.

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu 1-1 biten Karagümrük maçının ardından teknik direktör Abdullah Avcı ile takıma destek vermek amacıyla Trabzon'da kalmıştı.

"BİRLİKTE BUGÜNLERE GELDİK"

Burada Avcı ile görüşen Ağaoğlu'nun, "Futbolun doğal akışında bu tür sonuçlar olabilir. Biz birlikte bugünlere geldik ve o kupayı da birlikte kaldıracağız" dediği öğrenildi. Başkan, Avcı ve futbolculardan stres yapmamaları ve morallerini bozmamalarını da istedi.

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