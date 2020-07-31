Başkan adayı Ahmet Köse'den Yeni Malatya'ya sponsorluk vaadi

Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor'da başkan adaylığını açıklayan Ahmet Köse, sarı-kırmızılı kulübün isim hakkıyla ilgili olarak Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumlarından 15 milyon liralık sponsorluk sözü aldıklarını duyurdu.



Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları'nın ABD ve yurt dışındaki diğer operasyonlarını yöneten Köse, yaptığı yazılı açıklamada, Yeni Malatyaspor'da mali disiplinini sağlamayı, kulübün finansal durumunu düzelterek sürdürülebilir bir yapı oluşturmayı hedeflediğini söyledi.



Sponsorluk görüşmelerinde önemli bir yol katettiklerini aktaran Ahmet Köse, takımın isim hakkı için Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları ile 15 milyon lira karşılığı sözleştiklerini, tamamı profesyonellerden kurulu güçlü bir yönetim ekibi kuracaklarını dile getirdi.



Sponsorluk gelirinde hedef 100 milyon lira



Mali açıdan güçlü, sportif olarak da başarılı bir takım oluşturmak için yola çıktıklarının altını çizen Köse, şu görüşlerini aktardı:



"Yeni Malatyaspor'un sürdürülebilir ve güçlü bir mali yapıya kavuşması öncelikli hedefimiz. Camiamızın ve taraftarlarımızın hayalini kurduğu finansal ve sportif açıdan başarılı kulübü oluşturacağız. Sporda dünyanın önde gelen ülkelerinde uygulanan modelleri ve projeleri hayata geçirerek, Yeni Malatyaspor'un marka değerine katkı sağlayacağız. Kuracağımız yapıyla Türk futboluna örnek olacak bir kulüp haline gelmeyi ve sponsorluk gelirlerinde birkaç yıl içinde 100 milyon lirayı aşmayı hedefliyoruz."



