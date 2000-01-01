Başı beladan kurtulmayan genç Jordan'ı, babası yola getirmiş!

Chicago Bulls efsanesi Michael Jordan, dokuzuncu sınıfta üç kez uzaklaştırma cezası aldıktan sonra, merhum babasının spor yapmasına izin vermemek ile kendisini tehdit ettiği anısını anlattı.



Jordan, babasının kendisine bir daha spor yapmasına izin vermeme tehdidinde bulunduğu bir zaman olduğunu itiraf etti.



The Last Dance'in bu haftaki bölümlerinde Jordan, gençken çok fazla uzaklaştırma cezası aldığını ve babasının bundan memnun olmadığını açıkladı. Bununla birlikte, James R. Jordan, genç Michael'a korku aşılamaya karar vermişti:



"Dokuzuncu sınıftayken, bir yılda üç kez askıya aldığımı hatırlıyorum ve babam beni o yaz kenara çekip şöyle demişti: 'Bak, doğru yöne gidiyormuş gibi görünmüyorsun… eğer bu tarz şeyler yapacaksan, sporu unutabilirsin.' Bana bunu demesi yetmişti. O andan itibaren başımı hiç belaya sokmadım."



Jordan'ın babasının sözünü dinlememesi durumunda, Chicago formasıyla efsaneleşen bir "MJ" hiç izlemeyebilirdik...



