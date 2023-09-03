Basel, Zürih'ten bir puanı son dakikada aldı!

İsviçre Ligi 6. hafta maçında Basel, sahasında Zürih ile 2-2 berabere kaldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Basel, Zürih'ten bir puanı son dakikada aldı!
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03 Eylül 2023 19:30
İsviçre Ligi 6. hafta maçında Basel, sahasında Zürih ile kaşrılaştı

St. Jakob-Park'ta oynanan maç 2-2 eşitlikle sona erdi. Konuk ekibin gollerini 45. dakikada Barisic(k.k) ve 48. dakikada Okita kaydetti. Basel'in golleri ise 73. dakikada Veiga ve 90+5. dakikada Sigua'dan geldi.

Basel'de Galatasaray'dan kiralanan Yusuf Demir Maça 11'de başladı ve 80 dakika sahada kaldı.

Alınan bu sonuçla birlikte Zürih puanını 12 yaptı. Basel ise 4 puana çıktı.

Ligin bir sonraki haftasında Zürih, Lausanne ile karşılaşacak. Basel ise Yverdon'a konuk olacak.

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