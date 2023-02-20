Trabzonspor'un, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 23 Şubat Perşembe günü İsviçre'de Basel ile yapacağı play-off turu rövanş maçı öncesinde iki takımın basın ve antrenman programı belli oldu.



Bordo-mavili kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre Trabzonspor, 22 Şubat Çarşamba günü St. Jakob-Park'ta saat 19.00'da ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık antrenman gerçekleştirecek.



Antrenman öncesi teknik direktör Abdullah Avcı ve oyuncu Vitor Hugo, saat 18.30'da basın mensuplarının sorularını yanıtlayacak.



Basel takımı ise aynı gün saat 10.30'da Nachwuchs Kampüsü'nde ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık antrenman yapacak.



Antrenman sonrasında saat 13.30'da Basel teknik direktörü ve bir futbolcusu, basın mensuplarının sorularına cevap verecek.





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