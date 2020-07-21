Başaşkşehir'in şampiyonluk tasarımı 'yenge'den

Medipol Başakşehir, Okan Buruk önderliğinde şampiyon olarak tarihi bir zafere imza attı. Bu zaferin arkasında Okan Buruk'un tasarımcı eşi Nihan Akkuş Buruk'un büyük bir etkisi oldu. İşte bu sezonki şampiyonluğa atılan ilk adımın detayları: Okan Buruk, 2018 Eylül ayında ligde zor günler yaşayan Çaykur Rizespor ile anlaştı. 8 aylık süreçte müthiş bir performans sergileyen başarılı çalıştırıcı takımı ligde tuttu. Sezon sonunda flaş bir veda mektubu yazarak Karadeniz ekibinden ayrıldığını açıkladı.



TARİHİ KARAR, TARİHİ ZAFER



Başarılı isim, bu veda mektubunda ailevi sebeplerden dolayı böyle bir karar aldığını da ifade etti. Okan Buruk, Yeditepe Üniversitesi Tekstil Bölümü'nün yetiştirdiği ünlü tasarımcı Nihan Akkuş Buruk'la evli. Nihan Buruk işi için genellikle İstanbul'da kalması gerekiyor. Okan Buruk'un İstanbul dışında çalışması da ikili arasında büyük bir ayrılık hasretine neden oluyor. Bu nedenden dolayı da deneyimli çalıştırıcı Rize'den İstanbul'a dönme kararı alıyor. O dönemde İstanbul ekiplerinden sadece Beşiktaş hoca arayışında. Siyah-Beyazlılar Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı ile anlaşıyor. Başakşehir'de boşalan koltuğu da Okan Buruk oturuyor.



2008'DE HEDEFİ BELİRLEMİŞTİ



Ailesini yalnız bırakmamak için Rize'den ayrılan Buruk eşinin yanında İstanbul'da tarihi şampiyonluk yaşıyor. Buruk futbolculuk kariyerine Başakşehir forması altında son vermişti. 2008 yılında Başakşehir'e 2 yıllık imza atan Buruk'a kaptanlık verildi. O dönemde verdiği röportajda ise Okan Buruk şunları söylemişti: "Artık bir antrenör gözüyle de bakmaya başladım. Antrenman teknikleri, sezon öncesi çalışmalar ve taktik bilgisi açısından adeta kurs görüyorum."



KÖTÜ BAŞLADI İYİ BİTİRDİ



Okan Buruk'un takımı ilk 8 resmi maçında 1 galibiyet aldı, sonrasında kendini buldu ve istikrarı yakaladı. Geçtiğimiz 3 sezonda ilk yarıyı lider kapatmıştı ama şampiyonluk gelmemişti. Bu kez ilk yarıyı ikinci bitirdi, sonunda kupayı aldı.



