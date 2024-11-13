Başarının lideri: Dries Mertens

Ligde ve Avrupa'da namağlup ilerleyen Galatasaray'da Dries Mertens dikkat çekiyor. 37 yaşındaki yıldız futbolcu, Galatasaray'da hem takım içi liderliği hem arkadaşlarına olan desteği hem de skor katkısıyla öne çıktı.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
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Başarının lideri: Dries Mertens
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13 Kasım 2024 10:46
Galatasaray'da Süper Lig ve Avrupa Ligi'nde oynanan son 5 maçta alınan galibiyet yüzleri güldürüyor. Bu başarıda kadro içindeki yıldızların katkısı öne çıkıyor.

Dries Mertens ise skor katkısı kadar takım içi liderliğiyle farkını ortaya koyuyor. 37 yaşındaki tecrübeli yıldız; fiziksel gücü, takım arkadaşlarına olan sıkı desteği ve skora verdiği katkıyla herkese örnek oluyor.

Sarı-kırmızılı kulüpte Gheorghe Hagi ve Wesley Sneijder'den sonra en efektif yabancı 10 numara olarak dikkatleri topladı.

SON MAÇLARIN YILDIZI OLDU

Belçikalı futbolcu; Napoli'den yakın arkadaşı Victor Osimhen'le yakaladığı uyum, Belçika Milli Takımı'nda arkadaşı Michy Batshuayi ile kurduğu iletişim, Mauro İcardi ile yakaladığı yakınlıkla hücum hattında öne çıkıyor. Ligde 11 maçta 3 gol ve 3 asistle 6 gole katkı veren Mertens, Avrupa Ligi'nde ise son 3 maçta 1 gol, 2 asistle alkışları topladı. Mertens, özellikle son oynanan kritik Tottenham ve Samsunspor maçlarında takımın adeta beyni oldu.

GALASARAY'DA TARİHE GEÇTİ

Dries Mertens, 2022'de geldiği Galatasaray'da adını tarihe yazdırdı. Sarı-kırmızılı formayla 102 maça çıkarak dalya diyen Belçikalı futbolcu, 23 gol, 29 asistlik katkı yaptı. Daha önce 2013-2022 arası 9 yıl oynadığı Napoli'de bir efsane olarak anılan Mertens, Galatasaray'da benzer şekilde katkı verdi. 2 şampiyonluk, 1 Süper Kupa kazanan 37 yaşındaki oyuncu, bu sezon sonunda 5. yıldızı takmak istiyor.

OSİMHEN İLE ARASI ÇOK İYİ

Victor Osimhen'le Napoli'de 2 yıl yan yana oynayan Dries Mertens, yıldız golcüyle şimdi Galatasaray'da buluştu. Mertens, Napoli'de çok iyi diyalog kurduğu Osimhen'le sarı-kırmızılı forma altında da oynama şansı yakaladı.

10'LARLA BERABER

Sarı-kırmızılı kulüpte tarihi başarılara imza atan 10 numaralar Gheorghe Hagi ve Wesley Sneijder'den sonra Dries Mertens taraftarları heyecanlandırıyor. Galatasaray'da 4 şampiyonluk yaşayan Hagi, 2 şampiyonluk kazanan Sneijder ve 2 şampiyonluk elde eden Mertens, kulüp tarihinin en başarılı yabancı 10 numaraları arasında yer alıyor. 

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