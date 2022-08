Başarılı milli sporcular, subay öğretmen olmak için eğitim alıyor

Elde ettikleri başarılarla adlarından söz ettiren kick boks sporcuları Zeliha Doğan ve Nagihan Kalyoncu ile atlet Hüseyin Can, Milli Savunma Üniversitesi Kara Harp Okulu Maltepe Yerleşkesi'nde subay adayı olarak eğitimlerini sürdürüyorlar.



Dünya Kupası'nda low kick 52 kiloda şampiyonluğu bulunan Zeliha Doğan, K-1 kategorisi 65 kiloda birincilik elde eden Nagihan Kalyoncu, 23 yaş altı maratonda 36 yıllık Türkiye rekorunu kırma başarısı gösteren Hüseyin Can, eğitimlerini tamamladıktan sonra subay öğretmen olarak Türk Silahlı Kuvvetlerinde görev alacak.



Zorlu askeri eğitimlerin yanı sıra spor antrenmanlarını aksatmayan milli sporcular, spor kariyerlerine de devam ediyor.



Zeliha Doğan, AA muhabirine, 2007'de başladığı kick boksta 18 Türkiye şampiyonluğunun yanı sıra ikişer kez dünya ve Avrupa şampiyonluğunun bulunduğunu söyledi.



Çocukluğundan itibaren Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde yer almak istediğini kaydeden Doğan, "Türk Silahlı Kuvvetlerinin sporumuzu desteklediğini gördüm, ben de oraya yakışan bir birey olduğumu düşünüyordum. Böyle bir adım attım, şu anda Türk Silahlı Kuvvetleri adına müsabakalara katılıyorum." dedi.



Doğan, Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde katıldığı Dünya Kupası'nda birinciliğe ulaştığını belirterek, "Bayrağımızı orada olduğu gibi her yerde dalgalandırmaya devam etmek istiyorum." diye konuştu.



Her işin bir zorluğu olduğunu dile getiren Doğan, "Spor antrenmanları da Türk Silahlı Kuvvetlerinin eğitimleri de her şekilde zor ama ben sevdiğim işi yapıyorum. Bu yüzden o zorluklar beni çok fazla etkilemiyor. Daha çok kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Hem sporumda ilerleyip hem de iyi bir askeri personel olmaya çalışıyorum." ifadelerini kullandı.



- "Hedefim geleceğin askerlerini eğitmek"



Nagihan Kalyoncu da 2010'da başladığı kick boksta henüz 2 aylık süreçte yapılan milli takım seçmelerinde birinci, yedinci ayında Türkiye şampiyonu, ardından dünya şampiyonu olduğunu söyledi.



Kariyerinde 4 dünya şampiyonluğu olduğunu anlatan Kalyoncu, şöyle konuştu:



"Türk Silahlı Kuvvetlerini seçmemin sebebi, ben bir savaşçıyım aslında çünkü 11 yıldır savaşıyorum. Ülkemi ve bayrağımı çok seviyorum ve 11 yıldır ülkem ve bayrağım için bir savaş içerisindeyim. Her yıl milli takıma giriyorum ve Türkiye'yi dünyada temsil ediyorum. Bunun yanı sıra Türk Silahlı Kuvvetlerinin bir personeli olarak Milli Savunma Üniversitesi öğrencisi olarak askerlik eğitim görüyorum. Askerlik eğitimiyle benim milli takımlara girdiğim eğitimler hemen hemen aynı disiplin ve ekip ruhuyla başarılıyor."



Nagihan Kalyoncu, çok yakın zamanda teğmen rütbesiyle Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde göreve hazır olacağını belirterek, "Hedefim geleceğin askerlerini eğitmek ve yetiştirmek, Uzak Doğu sporlarını onlara sevdirmek. Sportif hedefim ise gerek Askeri Dünya Oyunları gerek Avrupa ve dünya şampiyonalarında Türkiye'yi temsil edip milli marşımızı söyletmek." dedi.



- "Kendimi Türk Silahlı Kuvvetlerine ait hissediyorum"



Son olarak 2021'de 43. İstanbul Maratonu'nda 2 saat 16 dakika 2 saniyelik derecesiyle 1985'ten beri kırılamayan 23 yaş altı Türkiye rekorunu elde eden Hüseyin Can da 2014'te başladığı atletizmde ulusal ve uluslararası yarışmalarda birçok madalyasının olduğunu söyledi.



Can, sporun her alanında olduğu gibi atletizm antrenmanlarında disiplin ve dayanıklılığın üst seviyede olması gerektiğini belirterek, "Kendimi Türk Silahlı Kuvvetlerine ait hissettiğim ve şerefli bir mesleği yapmak istediğim için asker olmayı seçtim." dedi.



Milli Savunma Üniversitesinden mezun olduktan sonra Türk Silahlı Kuvvetleri kursiyerlerini en iyi şekilde eğitmek için elinde geleni yapacağını kaydeden Can, "Tek düşüncem Milli Savunma Üniversitesinde subay öğretmen olarak geleceğin subay adaylarına güzel bir eğitim verebilmek ve onları hakkıyla yetiştirebilmek." diye konuştu.





