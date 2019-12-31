"Başaracağına inanmasa Milan'a gitmezdi"

Fiorentina ve Milan efsanesi Manuel Rui Costa, Ibrahimovic'in Milan transferini değerlendirdi.

'Başaracağına inanmasa Milan'a gitmezdi'
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31 Aralık 2019 14:33
İtalya Ligi'nde özellikle Fiorentina ve Milan formalarıyla efsaneleşen Portekizli efsane isim Manuel Rui Costa, Zlatan Ibrahimovic transferini değerlendirdi.

Milan'a transferi resmiyet kazanan Ibrahimovic hakkında konuşan Costa, İsveçli yıldızın Milan takımındaki futbolculara ve taraftara büyük ateşleyici güç oluşturacağını belirterek kırmızı siyahlı takıma büyük faydası olacağını söyledi. Costa açıklamasında, "Yaşının 38 olmasının hiç bir önemi yok. O böyle bir meydan okumayı başaracağına inanmasa zaten Milan'a tekrar transfer olmazdı" sözlerini kullandı.

Öte yandan Zlatan Ibrahimovic'in resmi imza töreninin ise 3 Ocak tarihinde gerçekleşeceği duyuruldu.

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