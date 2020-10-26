Başantrenör Orhun Ene, TOFAŞ'tan ayrılığını değerlendirdi

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden TOFAŞ'ta başantrenörlük görevini bıraktığını açıklayan Orhun Ene, kararının duygusal ve anlık verilmiş bir karar olmadığını belirtti.



Orhun Ene, yaptığı yazılı açıklamada, kendisine destek veren TOFAŞ taraftarına, Bursa halkına ve kulüpteki herkese teşekkür etti.



TOFAŞ Spor Kulübünde 5 yıl geçirdiğini hatırlatan Ene, "Kararım duygusal ve anlık verilmiş bir karar değil, profesyonelce alınmış bir karardır. Sezon başında erken alınmış bu karar, takımın ligdeki güncel durumu veya alınan sonuçlara bağlı değil, 15 yıllık üst düzey antrenörlük tecrübelerime de dayanarak takımı daha ileriye götüremeyeceğimi düşündüğüm için alınmıştır." ifadelerini kullandı.



Tecrübeli antrenör, bu süreç içinde kendisine sağlanan imkanlarla kulübü taşıyabileceği en iyi noktaya taşıdığını vurgulayarak, şunları kaydetti:



"Başta yola çıkarken koyduğumuz hedeflere ulaştığımızı düşünüyorum. Bugüne dek kısa vadeli, sonuç odaklı hedefler yerine kulüp organizasyonlarını ileriye taşıyacak oyuncu ve takım bazında sürdürülebilir ve gelişimi hedefleyen projelerde olmayı tercih ettim. TOFAŞ Spor Kulübündeki misyonumu bu doğrultuda tamamladığımı düşünüyorum. Türk basketbolu için önemli bir değer olan TOFAŞ Spor Kulübüne ve benden sonra bu sorumluluğu alacak meslektaşıma başarılar diliyorum."



