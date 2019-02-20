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Başakşehirli Kudryashov'dan Fenerbahçe itirafı

Medipol Başakşehir'in yeni isimlerinden Fedor Kudryashov, Fenerbahçe ile ilgili itirafta bulundu. İşte Fedor Kudryashov'un o sözleri...

Kaynak: Akşam
Başakşehirli Kudryashov'dan Fenerbahçe itirafı
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20 Şubat 2019 09:40
Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Medipol Başakşehir'in transferin son gününde kadrosuna kattığı Fedor Kudryashov itirafla bulundu.

Başakşehir ile çıktığı ilk maçta Antalyaspor karşısında fileleri havalandıran Fedur Kudryashov, Fenerbahçe'nin kendisini istediği açıkladı.

Kudryashov, "Fenerbahçe benimle ilgileniyordu. Ancak oyalandılar. Somut bir teklif yoktu. Transferin bitmesine 10 dakika kala Başakşehir'e imza attım" dedi.

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