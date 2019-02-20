Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Medipol Başakşehir'in transferin son gününde kadrosuna kattığı Fedor Kudryashov itirafla bulundu.
Başakşehir ile çıktığı ilk maçta Antalyaspor karşısında fileleri havalandıran Fedur Kudryashov, Fenerbahçe'nin kendisini istediği açıkladı.
Kudryashov, "Fenerbahçe benimle ilgileniyordu. Ancak oyalandılar. Somut bir teklif yoktu. Transferin bitmesine 10 dakika kala Başakşehir'e imza attım" dedi.
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Başakşehir ile çıktığı ilk maçta Antalyaspor karşısında fileleri havalandıran Fedur Kudryashov, Fenerbahçe'nin kendisini istediği açıkladı.
Kudryashov, "Fenerbahçe benimle ilgileniyordu. Ancak oyalandılar. Somut bir teklif yoktu. Transferin bitmesine 10 dakika kala Başakşehir'e imza attım" dedi.
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