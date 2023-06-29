Başakşehirli Enes Karakuş, 1461 Trabzonspor'a kiralandı

Medipo Başakşehir'de forma giyen Enes Karakuş, bir sezonluğuna 1461 Trabzonspor'a kiralandı.

Haber; AA, Fotoğraf; Twitter
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Başakşehirli Enes Karakuş, 1461 Trabzonspor'a kiralandı
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29 Haziran 2023 19:31
Medipol Başakşehir, 22 yaşındaki forveti Enes Karakuş'un 1 yıllığına TFF 2. Lig ekiplerinden 1461 Trabzonspor'a kiralandığını duyurdu.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Enes Karakuş, bir yıllığına kiralık olarak TFF 2. Lig
ekiplerinden 1461 Trabzon Futbol Kulübü forması giyecek. Sözleşmenin kulübümüz ve Enes Karakuş için hayırlı olmasını temenni eder, futbolcumuza yeni kulübünde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

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