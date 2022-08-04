Başakşehirli Aleksic 3 gole ulaştı

Başakşehir'in başarılı oyuncusu Aleksic, Avrupa Kupalarındaki gol sayısını 3'e çıkardı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Başakşehirli Aleksic 3 gole ulaştı
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04 Ağustos 2022 23:54
Medipol Başakşehir'in Sırp oyuncusu Daniel Aleksic, Breidablik'e attığı iki golle turuncu-lacivertli formayla Avrupa kupalarında gol sayısını 3'e yükseltti.

Aleksic, İstanbul ekibiyle Avrupa kupalarındaki ilk golünü 2019-2020 sezonunda Medipol Başakşehir'in sahasında Sporting Lizbon'u 4-1 mağlup ettiği UEFA Avrupa Ligi son 32 turu rövanş maçında atmıştı.

Turuncu-lacivertli ekibin Breidablik karşısında ikinci golünü atan Deniz Türüç de İstanbul ekibiyle Avrupa kupalarında ikinci golünü kaydetti.

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