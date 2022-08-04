Başakşehirli Aleksic 3 gole ulaştı

Medipol Başakşehir'in Sırp oyuncusu Daniel Aleksic, Breidablik'e attığı iki golle turuncu-lacivertli formayla Avrupa kupalarında gol sayısını 3'e yükseltti.
Aleksic, İstanbul ekibiyle Avrupa kupalarındaki ilk golünü 2019-2020 sezonunda Medipol Başakşehir'in sahasında Sporting Lizbon'u 4-1 mağlup ettiği UEFA Avrupa Ligi son 32 turu rövanş maçında atmıştı.
Turuncu-lacivertli ekibin Breidablik karşısında ikinci golünü atan Deniz Türüç de İstanbul ekibiyle Avrupa kupalarında ikinci golünü kaydetti.
Aleksic, İstanbul ekibiyle Avrupa kupalarındaki ilk golünü 2019-2020 sezonunda Medipol Başakşehir'in sahasında Sporting Lizbon'u 4-1 mağlup ettiği UEFA Avrupa Ligi son 32 turu rövanş maçında atmıştı.
Turuncu-lacivertli ekibin Breidablik karşısında ikinci golünü atan Deniz Türüç de İstanbul ekibiyle Avrupa kupalarında ikinci golünü kaydetti.
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