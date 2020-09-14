Başakşehir'in transferdeki 5. hedefi

Medipol Başakşehir'de transfer hareketliliği sürüyor. Turuncu-lacivertliler, Fortuna Düsseldorf'tan Kenan Karaman ile anlaştı.

Başakşehir'in transferdeki 5. hedefi
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14 Eylül 2020 13:02
Süper Lig'in son şampiyonu Medipol Başakşehir, Fortuna Düsseldorf'tan Kenan Karaman'ı kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

NTV'nin haberine göre; Milli futbolcu ile anlaşma sağlayan turuncu-lacivertliler, Alman kulübü ile son detayları görüşüyor.

26 yaşındaki hücum oyuncusunun adı daha önce Fenerbahçe ve Galatasaray ile de anılmıştı.

Kenan Karaman, geçen sezon Bundesliga'da 20 maçta 6 gol 1 asistlik performans ortaya koymuştu.

Başakşehir kadrosunu daha önce Hasan Ali Kaldırım, Rafael, Nacer Chadli ve Boli Bolingoli-Mbombo ile güçlendirmişti.



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