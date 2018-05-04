  •  
    Galatasaray'da cevabı bekleyen 9 kritik soru
  •  
    Igor Tudor'dan Terim için FLAŞ bir açıklama
  •  
    Fenerbahçe'de vedaya hazırlanan EN İYİ 11!
  •  
    Ve Gerrard İMZAYI attı, F.Bahçe'yi duyurdular
  •  
    Türkiye'ye yılın transfer sürprizi kapıda; o teklif

Başakşehir'in son virajda psikolojik avantajı!

Medipol Başakşehir şampiyonluk yarışında kendinden emin hareket ediyor. Son virajda psikolojik etkenlerin öne çıkması beklenirken, turuncu-lacivertlilerin avantajları dikkat çekiyor.

Kaynak: Milliyet
Başakşehir'in son virajda psikolojik avantajı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
04 Mayıs 2018 06:46
Spor Toto Süper Lig'de tarihi bir sezon geçiren Medipol Başakşehir, son 3 haftaya büyük bir heyecanla giriyor.

Bugün Demir Grup Sivasspor'u yenerek şampiyonluk iddiasını güçlü tutmak isteyen ve son ana kadar yarışta kalmayı hedefleyen turuncu-lacivertliler, psikolojik etkenleri göz ardı etmiyor.

Teknik Direktör Abdullah Avcı ve takımı kritik 3 haftada rahat olup, kendine olan güvenini korumayı amaçlıyor. Ayrıca Başakşehir'in bu hafta ile birlikte bazı avantajlı tarafları da dikkat çekiyor. İlk olarak Sivasspor'u ağırlayacak İstanbul ekibi, rakiplerinden 2 gün önce maça çıkmış olacak.

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın pazar günü, Beşiktaş'ın da pazartesi oynayacak olması Başakşehir'i güçlü kılacak. Zira turuncu-lacivertli takım kazanması durumunda maç fazlasıyla lider olup, rahatlayacak.

Diğer bir avantajlı taraf son 3 haftada Başakşehir'in en az baskıyı hissedecek takım olması. Avcı ve öğrencileri, diğer 3 rakibine nazaran taraftar ve camia baskısından bir hayli uzak görünüyor. Bu arada üst üste 4. sezon Avrupa kupalarına gitmeyi garantileyen Başakşehir, sportif başarı anlamında da istikrarını koruyarak sıkıntı yaşamadı. Bunun yanında takımların puan olarak yakın durması nedeniyle, son haftada oluşacak eşitlikte Başakşehir hem 4'lü hem de 3'lü averajda önde çıkıyor. Avcı'nın ekibi ikili averajda sadece Fenerbahçe'nin gerisinde bulunuyor.



Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için