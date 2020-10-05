Başakşehir'in son günde iki sürprizi

Sezona iyi bir başlangıç yapamayan Başakşehir, transferin son gününde önemli bir transferi bitirdi.



Son şampiyon, Fenerbahçe'nin eski oyuncularından Giuliano'yu kadrosuna kattı.



30 yaşındaki Brezilyalı futbolcu, son olarak Al Nassr forması giymiş ve sözleşmesini geçtiğimiz hafta feshetmişti.



Giuliano, Fenerbahçe'de 37 maçta 16 gol ve 6 asistle oynadı. Al Nasr'da ise 77 karşılşamada 31 gol atarken 18 asist yaptı.



DENİZ TÜRÜÇ BAŞAKŞEHİR'DE



Fenerbahçe'de yeni kadro planlamasında yer almayan ve son Karagümrük maçı kadrosuna da alınmayan Deniz Türüç, Başakşehir ile anlaşmaya vardı. Deniz Türüç, Başakşehir Instagram hesabını da takibe aldı.