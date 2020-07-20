Başakşehir'in Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri

Süper Lig'i şampiyon tamamlayan ve lig tarihinin 6. şampiyonu olan Başakşehir, Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katılacak. Okan Buruk'un öğrencileri, Devler Ligi kurasına 4. torbadan girecek ve Avrupa'nın önde gelen takımlarıyla rakip olacak.
Şu ana kadar 3. torbada hangi takımların olacağı belli olmazken, ilk 2 torbada 10 takımın yeri netleşti. İşte Başakşehir'in yeri kesinleşen muhtemel rakipleri
1. TORBA
Real Madrid
Liverpool
Bayern Münih
PSG
Zenit
2. TORBA
Atletico Madrid
Barcelona
Man. City
Sevilla
Dortmund
Şu ana kadar 3. torbada hangi takımların olacağı belli olmazken, ilk 2 torbada 10 takımın yeri netleşti. İşte Başakşehir'in yeri kesinleşen muhtemel rakipleri
1. TORBA
Real Madrid
Liverpool
Bayern Münih
PSG
Zenit
2. TORBA
Atletico Madrid
Barcelona
Man. City
Sevilla
Dortmund