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Başakşehir'in rakibinden dev transfer!

Medipol Başakşehir'in UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turundaki rakibi Burnley, Middlesbrough'dan İngiliz stoper Gibson'ı kadrosuna kattı.

Kaynak: AA
Başakşehir'in rakibinden dev transfer!
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05 Ağustos 2018 20:16
Medipol Başakşehir'in UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turundaki rakibi Burnley, Middlesbrough'dan İngiliz savunma oyuncusu Ben Gibson'ı transfer etti.

Burnley Kulübü, Middlesbrough'dan transfer edilen 25 yaşındaki stoper Gibson ile 4 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

İngiltere basını, transferin 15 milyon sterlin bonservis bedeli karşılığında gerçekleştiğini öne sürdü.

Gibson, geçen sezon Middlesbrough formasıyla 51 maçta görev yaptı.

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