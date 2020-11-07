Başakşehir'in rakibi Leipzig, ligde rahat kazandı

Bundesliga'nın 7. haftasında RB Leipzig ile Freiburg karşı karşıya geldi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Başakşehir'in rakibi Leipzig, ligde rahat kazandı
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07 Kasım 2020 19:22
Bundesliga'nın 7. hafta mücadelesinde RB Leipzig ile Freiburg, Red Bull Arena'da karşılaştı. Ev sahibi ekip maçı 3-0 kazandı.

Karşılaşmada ev sahibi ekibin golleri 26. dakikada Ibrahima Konate, 70. dakikada Marcel Sabitzer'in penaltısından ve 89. dakikada Angelino'dan geldi.

SÖRLOTH İKİNCİ YARIDA DAHİL OLDU

RB Leipzig'de Alexander Sörloth, 63. dakikada Emil Forsberg'in yerine oyuna dahil oldu.

Bu sonuçla birlikte puanını 16 yapan RB Leipzig, 15'er puanlı Dortmund ile Münih'in karşılaştığı haftada üzerine düşeni yaptı. Freiburg ise 6 puanla 14. sırada kaldı.

RB Leipzig, lige verilen milli aranın ardından Eintracht Frankfurt ile deplasmanda karşılaşacak. Freiburg ise aynı haftada sahasında Mainz 05 ile karşılaşacak.





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