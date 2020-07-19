Başakşehir'in maçı dev ekranda

Medipol Başakşehir'in Kayserispor'la oynadığı maç stat önüne kurulan dev ekrandan takip edildi.

Haber; AA, Fotoğraf; ibfk.com.tr
Başakşehir'in maçı dev ekranda
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19 Temmuz 2020 21:12
Medipol Başakşehir'in şampiyonluk yolundaki kritik mücadelesini, turuncu-lacivertli taraftarlar stat önündeki otoparka kurulan dev ekrandan takip etti.

Başakşehir Belediyesi'nin düzenlediği organizasyona turuncu-lacivertli taraftarlar da büyük ilgi gösterdi.

- Kadına şiddete tepki

Medipol Başakşehir ile Hes Kablo Kayserispor arasında oynanan karşılaşma öncesinde iki takım futbolcuları üzerinde, "Kadına şiddete dur de!" yazılı tişörtlerle sahaya çıktı.

Tribünde de aynı sözün yer aldığı bir pankart yer aldı.



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