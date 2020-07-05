Başakşehir'in kader adamı Demba Ba

Bu sezonki performansı ile parmak ısırtan Demba Ba, ligdeki 11. golünü dün kaydetti. Gençlerbirliği maçı ile başladığı gollerine Kayseri, Kasımpaşa (2), Yeni Malatya, Sivas, Beşiktaş, G.Antep, Göztepe, Trabzon ile devam eden 35 yaşındaki Senegalli golcü dün de Antalya ağlarını havalandırdı. 35 yaşındaki oyuncu ayrıca ligde yaptığı 4 asistle de toplamda 15 gole direkt etkide bulundu…



TEMMUZ SICAĞINDA 3 PUANI ALDIK!



Golüyle takımını öne geçiren Demba Ba, çok kritik bir virajı döndüklerini söyledi. Takım halinde iyi oynadıklarını söyleyen Senegalli oyuncu "Burda alınan galibiyet çok önemliydi. Temmuz sıcağında oynadık, 3 puanı aldık. Takımımla gurur duydum. Geçtiğimiz yıllarda yaşananlar artık geride kaldı. Biz artık önümüzdeki maçlara bakıp başarıya ulaşmak istiyoruz" diye konuştu.



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Başakşehir'in Senegalli yıldızı Demba Ba, kariyerinde 3. kez Antalyaspor ağlarını sarstı… Deneyimli golcü daha önceki iki golünü Beşiktaş forması giyerken kaydetmişti.





