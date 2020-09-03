Başakşehir'in hazırlık maçında 4 gol var, kazanan yok

Başakşehir hazırlık maçında Kasımpaşa'ya 2-2 berabere kaldı.

Haber; AA, Fotoğraf; Kasimpasa.com.tr
Başakşehir'in hazırlık maçında 4 gol var, kazanan yok
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03 Eylül 2020 19:49
Süper Lig'in son şampiyonu Medipol Başakşehir, hazırlık maçında Kasımpaşa ile karşılaştı. Karşılaşma 2-2'lik beraberlikle sona erdi.

Mücadelede Kasımpaşa'nın golleri 21. dakikada Yusuf Erdoğan ve 50. dakikada Pavelka'dan geldi. Başakşehir'in golleri ise; 43. ve 82.(P) dakikalarda Demba Ba'dan geldi.

Başakşehir, Süper Lig'de 2020/2021 sezonundaki ilk maçına 14 Eylül günü ligin yeni ekiplerinden Hatayspor karşısında çıkacak. 



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