Başakşehir'in hazırlık maçında 4 gol var, kazanan yok

Süper Lig'in son şampiyonu Medipol Başakşehir, hazırlık maçında Kasımpaşa ile karşılaştı. Karşılaşma 2-2'lik beraberlikle sona erdi.
Mücadelede Kasımpaşa'nın golleri 21. dakikada Yusuf Erdoğan ve 50. dakikada Pavelka'dan geldi. Başakşehir'in golleri ise; 43. ve 82.(P) dakikalarda Demba Ba'dan geldi.
Başakşehir, Süper Lig'de 2020/2021 sezonundaki ilk maçına 14 Eylül günü ligin yeni ekiplerinden Hatayspor karşısında çıkacak.
Mücadelede Kasımpaşa'nın golleri 21. dakikada Yusuf Erdoğan ve 50. dakikada Pavelka'dan geldi. Başakşehir'in golleri ise; 43. ve 82.(P) dakikalarda Demba Ba'dan geldi.
Başakşehir, Süper Lig'de 2020/2021 sezonundaki ilk maçına 14 Eylül günü ligin yeni ekiplerinden Hatayspor karşısında çıkacak.