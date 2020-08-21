Başakşehir'in forma ve spor giyim tedarikçisi Bilcee oldu

Medipol Başakşehir Futbol Takımı'nın forma ve spor giyim resmi tedarikçisinin Bilcee markası olduğu duyuruldu.

Haber; AA, Fotoğraf; ibfk.com.tr
Başakşehir'in forma ve spor giyim tedarikçisi Bilcee oldu
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21 Ağustos 2020 17:57
Medipol Başakşehir Futbol Takımı'nın forma ve spor giyim resmi tedarikçisinin Bilcee markası olduğu duyuruldu.

Bil Group firmasından yapılan açıklamada, "Türkiye'nin yeni şampiyonu Medipol Başakşehir, önümüzdeki 2 sezon boyunca tamamen yerli ve milli marka Bilcee'nin özel olarak tasarlayıp ürettiği formalar ile spor kıyafetlerini giyecek." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, ürünlerin Başakşehir Store mağazası ve "bilcee.com" sitesi aracılığıyla satışa çıkarılacağı belirtildi.

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